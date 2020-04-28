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الموت على 7 مراحل.. مرض خطير يصيب 18 مليون شخص في 2050

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:57 م
داليا الحسين
كشفت الدكتورة منال متولي خبيرة الطاقة، عن أسباب إصابة كبار السن بأمراض الشيخوخة المزمنة وأعراض الإصابة بهذا المرض الخطير.

وقالت "متولي"، في لقائها ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن كثير من مصابي الشيخوخة يعرفون متأخرًا إصابتهم بهذا المرض، كما أن أعراض هذا المرض تتكون في سن الـ20 عامًا، لافتة إلى أنه في عام 2050 سيصيب 18 مليون شخص حول العالم.

وأوضحت أن مرض "الزهايمر" أو الشيخوخة يعرض الشخص المصاب للموت على 7 مراحل، لكن أكثر عرضه للإصابة به هما مرضى السكر، لأنه بسبب عدم وصول الجلوكوز لخلايا المخ يؤدي لموت هذه الخلايا، لافتة إلى أن الجلوكوز يحترق مع الأكسجين في المخ، لينتج عند مد الجسم بالطاقة الكهربائية وإرسال إشارات لكل أعضاء الجسم.

وأضافت أن عدم وصول الجلوكوز للمخ، مادة "سيتال كولين" تبدأ في النقصان وهي المادة التي تمتص الجلوكوز داخل المخ، ثم تموت الخلايا الدماغية وتنكمش الرأس ويصل حجمها الثالث ثم يموت الإنسان، لافتة إلى أن أعراض الإصابة تبدأ بنسيان الذاكرة القريبة وليست البعيدة.

وأشارت إلى أن كبار السن من أصحاب الستون عامًا يصابون بهذا المرض، وتبدأ بنسيان بعض الأشياء ثم الهذيان ثم تصرفات ليست طبيعية.

وتعد فئة كبار السن من بين المجموعات الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بفيروس كورونا وقد تصل الحالات إلى الموت من العدوى، ولكن قد لا تكون علامات العدوى واضحة مثل المعروفة الآن على نطاق واسع.

وتتمثل الأعراض الرئيسية المعروفة حتى الآن، السعال المستمر والحمى وضيق التنفس لـ COVID-19، وقد تم إبعاد الكثير من الأشخاص الذين لم يكن لديك تلك الأعراض في مواقع الاختبار فى كثير من الدول.

لكن التغييرات التي يمر بها الجسم مع تقدم العمر قد تغير من جهاز المناعة لدى كبار السن، مما يجعلها أقل احتمالية لإظهار علامات العدوى هذه، وبدلًا من ذلك، قد يبدو الشخص الأكبر سنًا أكثر إرهاقًا من المعتاد وأقل جوعًا وقد يبدو أكثر تشويشًا واضطرابًا وعدم التوازن.

ويحذر الأطباء وفقا لتقرير موقع "الديلى ميل"، من أن العائلات ومقدمي الرعاية الانتباه إلى أعراض التعب وعدم التوازن خاصة لدى كبار السن، ويجب طلب المساعدة على الفور، قبل أن يدخل هؤلاء كبار السن في انخفاض سريع أدى إلى وفاة الكثير بالفعل.

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