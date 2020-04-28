Advertisements

بسبب الزمالك.. بيراميدز يفاجئ عمر جابر بطلب غريب

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

قام مسئولو نادي بيراميدز بمطالبة عمر جابر الظهير الأيمن للفريق بطلب مفاجئ خلال الفترة الماضية.

 

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مع عمر جابر ليعود للفريق في نهاية الموسم الجاري واللاعب كان قد أبدى موافقته على العودة إلى الأبيض مرة أخرى.

 

وطلب نادي بيراميدز من عمر جابر أن يحسم موقفه  مع الفريق الفترة القادمة سواء بالاستمرار في النادي أو الرحيل في الصيف القادم.

 

ويحاول الزمالك التعاقد مع لاعب مميز في مركز الظهير الأيمن لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق الموسم القادم.

 

أخبار تهمك

بسبب الزمالك.. بيراميدز يفاجئ عمر جابر بطلب غريب

منذ نصف ساعة

صراع مشتعل لخطف نجم الأهلي المعار في الصيف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يحذر أمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

متخصص يفجر مفاجأة عن حجم الرذاذ الناقل لكورونا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي

منذ ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يومين

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ ساعتين

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ ساعتين

رمضان صبحي يحدد شرطه الوحيد للبقاء في الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ يوم

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:12 م

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

09:23 ص

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي

08:22 م

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة