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أسعار النفط تغلق على تراجع مع استمرار التقلبات الحادة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:56 م
أسعار النفط
أسعار النفط
مرت أسعار النفط بحالة تقلبات حادة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتغلق على تراجع ليهبط  خام نايمكس الأمريكي بنحو 20 بالمائة خلال التعاملات، ثم تحول للارتفاع بأكثر من 6 بالمائة، لكن سرعان ما عاود الهبوط حيث تغلب مخاوف نفاذ مساحات التخزين على آمال إعادة فتح الاقتصاد.

وبدأت بعض الولايات الأمريكية في إعادة فتح الاقتصاد والسماح بعودة قطاعات استهلاكية للعمل، وسط تفاؤل حيال قرب إنهاء الإغلاق الوطني في معظم أنحاء البلاد.

لكن لا تزال المخاوف المتعلقة بتراجع الطلب على الخام وقرب نفاد أماكن التخزين الكافية لاحتواء تخمة الإمدادات تمثل أزمة بين المستثمرين في سوق الخام عالمياً.

ورغم الهبوط المحتمل في إنتاج النفط من جانب تحالف "أوبك+"، إلا أنه من المعتقد ألا يكون الخفض سريعاً بما يكفي لمكافحة الهبوط القوي وغير المسبوق في الطلب.

وعند التسوية، صعد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس تسليم شهر يونيو بنسبة 3.4 بالمائة ليصل إلى 12.34 دولار للبرميل، بعد أن هبط إلى 10.07 دولار، وصعد إلى 13.69 دولار للبرميل خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو  بنسبة 2.6 بالمائة إلى 20.52 دولار للبرميل بعد أن سجل 18.73 دولار للبرميل في وقت مبكر من التعاملات.

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