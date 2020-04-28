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شاهد.. يوتيوبر معروف في مسلسل "رجالة البيت"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:06 م
رجالة البيت
رجالة البيت
نادين نجدي



إنطلقت منذ قليل الحلقة الخامسة من مسلسل "رجالة البيت" على قناة أون في تمام الساعة 7:45 مساءاً، ظهر "كايا" الشخصية المشهوره على "اليوتوب" في الأيام السابقة صاحبة سلسلسة فيديوهات "سارة وكايا" في هذه الحلقة، فكان مساعد أي صبي آيتن عامر "المعلمة سمارة" وجاء ليبلغها، بأن يوجد منتج جديد يكتسح السوق.


فإنهارت المعلمة سمارة وطلبت منه بأن يريها المنتج، علمت أن أصحابه تيمون وبومبا "أحمد فهمي، أكرم حسني" ذهبت للمكان عملهم لكي تأخذ حقها.

يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.


ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.

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