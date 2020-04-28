Advertisements

بديع أبو شقرا يعتدي على رولا حمادة بالضرب ويهددها في الحلقة الثامنة من "بردانة أنا 2"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:08 م
بردانة انا 2
بردانة انا 2
لمياء علي
انطلقت منذ قليل حلقة جديدة من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني بردانة أنا وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.

بدأت الحلقة الثامنة بمشهد المواجهة بين باسم وبين حماته سميرة وذلك بعدما أخبره المحامي الخاص به أنه مهدد بالسجن بعدما قامت دانيا بكشفه أمام الشرطة.

وقام باسم بالاعتداء على سميرة بالضرب في منزلها بشكل هستيري ولم يتركها سوى بعدما سقطت على الأرض وحذرها بألا تنطق باسمه أمام التحقيقات الخاصة بقضية مقتل ابنتها حنين على يده.

وتحاول دانيا أن تنصب الفخ لباسم بعدما قتل شقيقتها حنين أمام عينها وتتواصل مع الرجل الذي استعان به من قبل لكي يشهد بالزور على شقيقتها ويقول أمام القضاء أنها سيئة السمعة لكي يبرر قتل باسم لها.

ويقرر هذا الشاب أن يدلي بشهادة حق ويعترف أن باسم قد استعان به وقدم له رشوة من قبل وبذلك فقد قررت المحكمة ظبط واحضار باسم للتحقيق معه، وبدوره حذره المحامي الخاص به مما حدث وطلب منه الذهاب لدانيا وتهديدها.

وكان مسلسل “بردانة انا” قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.

العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.

أخبار تهمك

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ ساعتين

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 8 ساعات

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ ساعتين

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي

منذ ساعة و 9 دقيقة

رمضان صبحي يحدد شرطه الوحيد للبقاء في الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

متخصص يفجر مفاجأة عن حجم الرذاذ الناقل لكورونا

منذ ساعة الا ربع

صراع مشتعل لخطف نجم الأهلي المعار في الصيف

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يحذر أمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 5 ساعات

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يومين

بسبب الزمالك.. بيراميدز يفاجئ عمر جابر بطلب غريب

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:12 م

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

09:23 ص

متخصص يفجر مفاجأة عن حجم الرذاذ الناقل لكورونا

08:45 م

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة