بديع أبو شقرا يعتدي على رولا حمادة بالضرب ويهددها في الحلقة الثامنة من "بردانة أنا 2"

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انطلقت منذ قليل حلقة جديدة من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني بردانة أنا وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.



بدأت الحلقة الثامنة بمشهد المواجهة بين باسم وبين حماته سميرة وذلك بعدما أخبره المحامي الخاص به أنه مهدد بالسجن بعدما قامت دانيا بكشفه أمام الشرطة.



وقام باسم بالاعتداء على سميرة بالضرب في منزلها بشكل هستيري ولم يتركها سوى بعدما سقطت على الأرض وحذرها بألا تنطق باسمه أمام التحقيقات الخاصة بقضية مقتل ابنتها حنين على يده.



وتحاول دانيا أن تنصب الفخ لباسم بعدما قتل شقيقتها حنين أمام عينها وتتواصل مع الرجل الذي استعان به من قبل لكي يشهد بالزور على شقيقتها ويقول أمام القضاء أنها سيئة السمعة لكي يبرر قتل باسم لها.



ويقرر هذا الشاب أن يدلي بشهادة حق ويعترف أن باسم قد استعان به وقدم له رشوة من قبل وبذلك فقد قررت المحكمة ظبط واحضار باسم للتحقيق معه، وبدوره حذره المحامي الخاص به مما حدث وطلب منه الذهاب لدانيا وتهديدها.



وكان مسلسل “بردانة انا” قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.



العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.