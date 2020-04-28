في خامس حلقات "البرنس".. رضوان يعترف بحبه لعلا

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عرضت"dmc" منذ قليل الحلقة الخامسة من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.



دارت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "البرنس"حول ذهاب "لبنى" نجلاء بدر لمنزل أم علا لتجد زوجها "رضوان" و"علا" وهما داخلين إلى الشقة معًا،وتبدأ "لبنى" بالتشاجر مع "علا" لتخبرها بأن تبتعد عنه لأنه يحبها ويحب أولادها.



وتطلب "لبنى" من أم علا صفاء الطوخي أن تبعد ابنتها عن زوجها "رضوان"،وتقوم مغادرة المنزل بعدها.



وتبدأ أم علا بسؤال رضوان عن سبب وقوفه بجانبهم عما إذا كان بسبب أنه صديق ابنها أم لآنه عاد لحب ابنتها "علا" ليخبرها أنه لم ينساها لكي يعود لحبها.



إخبار "رضوان" لزوجته "لبنى" بوصية والده، وطالبها بألا تخبر أحدًا من أشقاءه عنها.



وكانت وصيته بأن يعطي شقيقه "عادل" نصيبه إذا امتنع عن تناول "البُدرة"، وأن يأخذ شقيقه "عبد المحسن" إدوارد حقه إذا قام بتطليق زوجته" عظيمة" بدرية طلبة، وأن يأخذ شقيقه "فتحي" و"ياسر" حقوقهم عندما يمتنعون عن بيع المخدرات.









يشار أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان،إدوارد،بدرية طلبة،عبد العزيز مخيون،دنيا عبد العزيز،ريم سامي،أحمد داش.