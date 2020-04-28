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هشام ماجد يظبط حماتة وبسيوني متلبسين "مش هفتن عليكم"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:15 م
سامي مغاوري
سامي مغاوري
سيدة صادق
بدأ اليوم البث المباشر لمسلسل"اللعبة" وذلك عبر قناه mbc مصر، في تمام الساعة الثامنه والربع وذلك بعد تغيير خريطة عرض المسلسلات علي قناة mbcمصر.


يحاول هشام ماجد أن يخون زوجتة مي كساب،، للفوز بالتحدي الرابع والجائزة المالية، قدرها ربع مليون جنية، بعد ان وقع، تهاني خطيبة صديقة أحمد فتحي في غرامة، خرج معها وجلسو في مطعم، وإذا بة يتفاجئ بحماتة الفنانة "عارفة عبد الرسول" تجلس مع سامي مغاوري علي طرييزة في نفس المطعم، فيذعب مسرعاً لهما.

وأخذ هشام ماجد، يهدد حماتة قائلاً :" لو ما فتنتيش عليا لشيماء وقلتلها إني كنت خارج مع واحدة وبخونها، هفتن عليكي لبناتك. وتبدا عارفة بالبكاء يمصيبتي بناتي مش هيسبوني لو عرفو أرجوك أكتب عليا يا بسيوني ليرد سامي مغاوري يبت إنتي مراتي"

وبدأ في الحلقة السابقة، التحدي الرابع للعبة حيث أن، من شروط التحدي هو أن يقوم شيكو وهشام ماجد بخيانة زوجاتهم مي كساب وميرنا جميل، بشرط أن تكتشف الزوجة الخيانة وتقوم بضربة بالقلم قبل مرور ٤٨ ساعة.




يذكر ان مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.
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ويشارك في العمل ،هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت وسامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي. وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "

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