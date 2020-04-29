"الصحة العالمية" تحذر من تطور جديد لكورونا.. اعرف التفاصيل

كشفت منظمة الصحة العالمية، ممثلة في المكتب الإقليمي لها، في مؤتمر صحفي، بتقنية الفيديو كونفرانس، عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وتستعرض بوابة الفجر في السطور التالية أهم التفاصيل الجديدة.





- إصابة المتعافين مرة أخرى بكورونا:

أكد ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة يصلها تقارير تتعلق بإصابة المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مرة أخرى، موضحًا أن هذا فيروس جديد وما زلنا كل يوم نتعلم عنه شيء إلى جانب المساهمة في كثير من الدراسات البحثية التي تخص هذا المجال، لافتًا إلى أنه تم ملاحظة بعض المرضى بعد معافاتهم أنهم يحتفظون ببعض آثار الفيروس موجودة في أجسامهم، وبعد إجراء الاختبارات تتحول نتائجهم إلى حالات إيجابية مجددا، مؤكدًا أن ذلك لا يعتبر عودة لظهور العدوى وإنما يدل على أن الجسم يحتفظ ببعض آثار فيروس كورونا كوفيد 19.





وقال "برنان" إن المنظمة تسعى إلى استقصاء ذلك الأمر، لافتًا إلى تأكيد النتائج الأولية للاختبارات لهذا، كما يتم التعاون مع شركاء المنظمة الباحثين في هذا المجال.





- لا يوجد دليل على تطوير المصاب بكورونا استجابة للأجسام المضادة:

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه هناك مناقشات كثيرة بشأن تحصين المرضى الذين تمت إصابتهم بالفيروس من أن يصابوا بالعدوى مرة أخرى، مؤكدًا أنه لم يتوافر لدى المنظمة معلومات مستفيضة عن ذلك، وإنما المعلومات لدى المنظمة بهذا الشأن هي إمكانية تطوير المُصاب بالفيروس استجابة للأجسام المضادة، والفترة التي يتم فيها هذه الاستجابة، لافتًا إلى أنه لا يتوافر دليل على أن الاختبار المصلي يستطيع أن يثبت أن الشخص محصن ضد فيروس كورونا كوفيد 19 أم لا بعد إصابته بالفيروس وتعافيه منه.





- لا يوجد أنواع جديدة من كورونا والفيروس لم يتحور:

كما أكد "المنظري"، أنه لا يوجد أنواع جديدة من فيروس كورونا كوفيد 19 حتى الآن، إلى جانب أنه لم يُكتشف حتى اليوم أي تحور لكوفيد 19، وطالب بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء.





- عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي يهدد بموجة أعنف لكورونا:

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن المنظمة تسعى وتوجه جميع جهودها لخدمة جميع الدول في مكافحتها لوباء فيروس كورونا المستجد، وهناك عدد من الدول سجلت عدد حالات قليلة مصابة بكورونا بالنسبة لباقي الدول، مما جعلهم لا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي مما يعرضهم لخطر داهم، مؤكدا أن قواعد التباعد الاجتماعي لابد أن تبنى على خطط مدروسة، لأن هذا سيؤدي إلى موجة أخرى أعنف من فيروس كورونا تصيب العالم كله.





- لا نعلم متى ينتهي وباء فيروس كورونا: