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آيتن عامر تهدد والد أحمد فهمي بالقتل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:18 م
رجالة البيت
رجالة البيت
نادين نجدي



إنطلقت الحلقة الخامسة من مسلسل "رجالة البيت" اليوم على قناة أون الساعة 7:45 مساءاً، ذهبت آيتن عامر "المعلمة سمارة" مع رجالتها إلى بيومي فؤاد والد تيمون، لكن تأخذ حقها، ورفع رجالتها السلاح على والد تيمون، خطفوه.



ثم إتصلت المعلمة سمارة على تيمون "أحمد فهمي" ، قالت له إذا لما تأتي لنا بالصنعة، وتتركها سنقتل والداك، ثم ذهب إليها كل من تيمون وبوبا "أكرم حسني" وبحثوا عن الصنعة التي كانو يضعوها في أسفل حمام السباحة وجدوها دابت في المياة، خسرو تجارتهم.



يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.


ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.

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