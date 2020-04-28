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وسام حنا يتشاجر مع كارين رزق الله في الحلقة الثامنة من بردانة أنا 2

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:21 م
بردانة انا
بردانة انا
لمياء علي
انطلقت منذ قليل حلقة جديدة من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني بردانة أنا وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.

شهدت الحلقة أحداثًا مشوقه وذلك بعدما حدثت مشاجرة كبيرة بين زياد ودانيا بعدما أخبرته أن عليه تصديق والده الذي كشف له حقيقة والدته وأنها كانت على علاقة بصديقه فيليب، ونشبت مشاجرة كبيرة بينهما واتهمها بالتواطئ ضده.

وكان مسلسل “بردانة انا” قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.

العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.

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