6.6 % انكماش متوقع في الاقتصاد الألماني بسبب كورونا

قال معهد إيفو الاقتصادي الألماني اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6.6 بالمئة هذا العام بسبب فيروس كورونا وألا يعود الإنتاج في البلاد لمستويات ما قبل الجائحة حتى نهاية 2021.





وذكر المعهد أن أكبر اقتصاد أوروبي انكمش 1.9 بالمئة في الربع الأول من 2020 مضيفا أن من المتوقع أن يبلغ الانكماش في الربع الثاني 12.2 بالمئة على أساس بيانات استغلال طاقة الشركات.





وقال تيمو فولمرشاوسر رئيس التوقعات الاقتصادية في المعهد ”لن نعود لوضع ما قبل كورونا حتى نهاية 2021“ مضيفا أن هذا يعني نموا اقتصاديا 8.5 بالمئة في 2021.





وأضر تعطل التجارة العالمية بسبب الجائحة بالمصانع في ألمانيا، وهي محرك الصادرات في أوروبا، بينما أدت إجراءات العزل المحلية لاحتواء الفيروس لسحق الإنفاق الاستهلاكي.





واستجابت الحكومة للوضع بإجراءات تشمل حزمة تحفيز بقيمة 750 مليار يورو (812.25 مليار دولار) ولكن تقدم الاقتصاد مرهون بسرعة تخفيف إجراءات العزل في ألمانيا.



