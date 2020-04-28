"الأطباء" تشكر الرئيس السيسي عقب اجتماعه مع مديري مستشفيات العزل وتشيد بقراراته

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شكرت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عقب اجتماعه مع عدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، والذي أسفر عن عدة قرارات لصالح الفريق الطبي والمستشفيات، قائلة، ان اهتمام الرئيس نابع من موقعه التنفيذي واهتمامه بوضع العالم الحرج جراء فيروس كورونا المستجد.





وأضافت، في تصريح خاص إلى "الفجر"، نتمنى ان تؤخذ توجيهات السيد الرئيس بجدية وتوضع موضع التنفيذ، ولا يحدث تخبط بين الإدارات في فهم أو تنفيذ هذه التعليمات انطلاقا من خطورة الوضع الصحي للمرضى والطاقم الطبي.



ورحبت بجميع تعليمات الرئيس بالتأكيد على توفير وتأمين كل ما هو مطلوب لسلامة المرضى والأطقم الطبية بالكامل، وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها، فضلًا عن التشديد على توفير العدد الكافي من القوى البشرية.



وقالت الشافعي، ان النقابة شغلها الشاغل هو الدفاع عن الجيش الأبيض، وأكدت على ضرورة توفير جميع مستلزمات الحماية والوقاية الطبية سواء للأطباء أو التمريض أو العمال وكل من يخالط المرضى لتجنب انتقال العدوى لهم، لأنهم يمثلون العمود الفقري لمصر في وقتنا الحالي، كما طالبت بسرعة إجراء الفحوصات المختلفة للأطقم الطبية بمجرد اشتباه اختلاط الطبيب بحالة إيجابية.



وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و١٥ مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع سير العمل في مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب سيادته عن التقدير والاعتزاز بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات خلال هذه الفترة الاستثنائية.



وقد وجه الرئيس في ذات السياق بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها، فضلًا عن التشديد على توفير العدد الكافي من القوى البشرية.



كما وجه السيد الرئيس بتكثيف حملات التوعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين بشأن فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تدفع البعض إلى تجنب الخضوع للفحوصات أو طلب الرعاية الطبية خوفًا من التعرض للنبذ الاجتماعي، وهو الامر الذي يزيد من خطورة إصابتهم.

