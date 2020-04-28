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للمرة الثاينة آيتن عامر ضيفة شرف في "رجالة البيت"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:23 م
رجالة البيت
رجالة البيت
نادين نجدي



إنطلقت الحلقة الخامسة من مسلسل "رجالة البيت" اليوم على قناة أون الساعة 7:45 مساءاً، كانت آيتن عامر "المعلمة سمارة" ضيفة شرف في هذه الحلقة أيضاً، كما ظهرت في الحلقة السابقة، إستكملت دورها المعملة سمارة التي تحافظ على مكانتها في السوق في تجارة اللبان.


فإنتقمت من تيمون وبومبا "أحمد فهمي وأكرم حسني" في الحلقة السابقة، ثم كررت الإنتقام في هذه الحلقة عندما إحتل تيمون وبومبا السوق مرة آخرى، إختطفت والد تيمون وهدد تيمون وبومبا بالقتل إذا لم يتركوا السوق لها ويعطوها الصنعة.


يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.


ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.

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