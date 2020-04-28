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براميدز يرفض محاولات الزمالك للتعاقد مع نجمه

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:14 م
أرشيفية
أرشيفية
ريهام عبد المحسن

أكدت تقارير صحفية محلية، أن براميدز رفض محاولات الزمالك من أجل التعاقد مع نبيل عماد دونجا نجم خط وسط الفريق في الموسم المقبل.

 

وكشفت التقارير الصحفية أن الزمالك حاول عرض بعض الصفقات التبادلية على إدارة براميدز مقابل الحصول على خدمات نبيل عماد دونجا لكن إدارة براميدز تمسكت بالحصول على مقابل مادي بدون الدخول قي صفقات تبادلية ضمن الصفقة.

 

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن دونجا يعتبر من العناصر المهمة والأساسية في صفوف براميدز وأن الزمالك يضعه ضمن حساباته من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل وذلك تحسبا لرحيل طارق حامد أو فرجاني ساسي في حالة وصول عرض قوي لنجمي الفريق.

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