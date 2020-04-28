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شاهد.. لقاء السيسي بفرق مستشفيات العزل: "أنا مطمن"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:18 م
هدى عبدالرازق
قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والشكر إلى الفريق الطبي في مستشفيات العزل، قائلا: "سعيد إني التقيت بيكم، وأنا مطمن"، مشددا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

ووجه "السيسي"، خلال لقاء بعدد من مديري مستشفيات العزل عبر "الفيديو كونفرانس"، مساء الثلاثاء، التعازي لكل من قدم حياته من أجل الآخرين، مضيفا أنه يجب أن يطمئن المصريين على الجهد المبذول في القطاع الطبي.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع عدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و١٥ مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع سير العمل في مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب عن التقدير والاعتزاز بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات خلال هذه الفترة الاستثنائية.

ووجه السيسي في ذات السياق بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها، فضلًا عن التشديد على توفير العدد الكافي من القوى البشرية.

كما وجه الرئيس بتكثيف حملات التوعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين بشأن فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تدفع البعض إلى تجنب الخضوع للفحوصات أو طلب الرعاية الطبية خوفًا من التعرض للنبذ الاجتماعي، وهو الأمر الذي يزيد من خطورة إصابتهم.

وتجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.

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