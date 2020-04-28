Advertisements

قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
حسم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان وجهته القادمة عقب الرحيل عن صفوف ناديه.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن نادي ليفربول مهتم بشكل كبير جدا بضم مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولكن كشفت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن مبابي رفض فكرة الانضمام إلى ليفربول نهائيا في الصيف.
وأكدت الصحيفة أن مبابي يريد فقط الانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد في الصيف القادم وسيحاول الضغط على ناديه ليوافقوا على رحيله.

وقد شارك كيليان مبابي في ٣٣ مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٣٠ هدف وصنع ٥ أهداف آخرين.

أخبار تهمك

بسبب الزمالك.. بيراميدز يفاجئ عمر جابر بطلب غريب

منذ ساعتين

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 10 ساعات

رمضان صبحي يحدد شرطه الوحيد للبقاء في الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

منذ 43 دقيقة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ يوم

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يوافق على رحيل نجمه

منذ ساعة و 17 دقيقة

20 مليون جنيه سعر انتقال نجم المنتخب الأولمبي للأهلي

منذ ساعة و نصف

رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

05:12 م

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

09:32 م

قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

10:17 م

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة