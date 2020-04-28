Advertisements

صراع إنجليزي على نجم برشلونة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
كشفت وسائل إعلام إسبانية عن وجود صراع شرس بين أندية الدوري الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني والمعار إلى بايرن ميونخ الألماني.

وأكدت وسائل الإعلام الإسبانية أن ناديي نيوكاسل وإيفرتون الإنجليزيين انضما لقائمة الأندية المتنافسة على التعاقد مع كوتينيو المعار من صفوف برشلونة إلى بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن كوتينيو أصبح هدفًا للعديد من الأندية الإنجليزية بعد أن تأكد قرار رحيله عن برشلونة وعدم حاجة ليفربول لخدماته حتى يعود للحمر مما جعله على رأس المطلوبين فى قائمة عدة أندية في الدوري الإنجليزي على رأسهم تشيلسي وتوتنهام ونيوكاسل وإيفرتون خصوصًا مع اقتراب وجود مالكين جديدين للفريقين الأخيرين ما يعنى طموحات جديدة ودعم مالي أكبر.

أخبار تهمك

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب الزمالك.. بيراميدز يفاجئ عمر جابر بطلب غريب

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو

منذ نصف ساعة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

برشلونة يوافق على رحيل نجمه

منذ ساعة و 18 دقيقة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

منذ 43 دقيقة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 10 ساعات

رمضان صبحي يحدد شرطه الوحيد للبقاء في الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ حوالي 4 ساعات

20 مليون جنيه سعر انتقال نجم المنتخب الأولمبي للأهلي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

05:12 م

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

09:32 م

قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

10:17 م

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة