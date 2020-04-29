5 إرشادات نهائية قبل بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إرشادات نهائية قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وهي كالتالي:





١- يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز "التابلت" أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الـ"واي فاي"، أو أي شريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر.

٢- تأكد من الحصول على رقمك التعريفي من موقع https:studea.emis.gov.eg ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور، وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من موقع https:thaneduone.emis.gov.eg

٣- تأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ.

٤- المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي إطار زمني، ويمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.

٥- في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب، يتم حفظ الإجابات واسترجاعها عند الدخول مجددًا.





الوزارة تعلن جداول الامتحانات ونظامها

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (مايو ٢٠٢٠)، والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، حيث تنقسم المحافظات إلى مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز "التابلت" أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الـ"واي فاي" أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.





الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة كالتالي:

المجموعة الأولى: تؤدي الامتحان في الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الفيوم، دمياط، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، شمال سيناء، الوادي الجديد، وجنوب سيناء).



