Advertisements

5 إرشادات نهائية قبل بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إرشادات نهائية قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وهي كالتالي: 

١- يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز "التابلت" أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الـ"واي فاي"، أو أي شريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر.
٢- تأكد من الحصول على رقمك التعريفي من موقع https:studea.emis.gov.eg ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور، وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من موقع https:thaneduone.emis.gov.eg
٣- تأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ. 
٤- المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي إطار زمني، ويمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.
٥- في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب، يتم حفظ الإجابات واسترجاعها عند الدخول مجددًا. 

الوزارة تعلن جداول الامتحانات ونظامها
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (مايو ٢٠٢٠)، والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، حيث تنقسم المحافظات إلى مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز "التابلت" أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الـ"واي فاي" أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة كالتالي:
المجموعة الأولى: تؤدي الامتحان في الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الفيوم، دمياط، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، شمال سيناء، الوادي الجديد، وجنوب سيناء).

المجموعة الثانية: تؤدي الامتحان في الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا (الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الغربية، المنوفية، البحيرة، المنيا، سوهاج، بني سويف، الأقصر، السويس، البحر الأحمر، ومطروح).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم نتيجة ثنوي ثانوي بوابة الفجر امتحانات ثانوية الفجر الامتحانات أخبار وزارة التربية والتعليم أخبار

أخبار تهمك

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

منذ حوالي 7 ساعات

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 3 ساعات

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تجاوز إصابات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية الـ مليون

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

غدا.. انطلاق الامتحان التجريبي الإلكتروني للصف الأول الثانوي

التعليم تطالب طلاب الأول الثانوي بتحديث التابلت قبل اختبار الغد

الإرشادات النهائية لطلاب الأول الثانوي قبل دخول الامتحانات غدا

"التعليم" تنشر إرشادات مهمة للطلاب قبل امتحانات الصف الاول الثانوي غدًا

"التعليم": لم نتلق شكاوى من امتحانات أولى ثانوي في اليوم الثالث

وزير التعليم يعلن عن مفاجاة في امتحان الأحياء لأولى ثانوي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

10:23 م

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

03:08 ص

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

11:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة