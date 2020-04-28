لهذا السبب.. الكاتب يوسف زيدان يحذر من برنامج "رامز مجنون رسمي"

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انتقد الكاتب يوسف زيدان برنامج "رامز مجنون رسمي" وذالك بعد حملة الهجوم التي تعرض لها رامز جلال واتهامه بالشروع في القتل وتقديم بلاغات ضده لوقف البرنامج.وكتب "زيدان" منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منتقدا برنامج "رامز مجنون رسمي" قائلا "إشارة، رامز جلال يرمز بجلاء لحقيقة الحالة التي تردّى إليها مجتمعُنا وعقلُنا الجمعي".وتلقى برنامج "رامز مجنون رسمي" عدد كبير من الانتقادات بسبب أعمال العنف التي يقوم بها في ضحاياه،ومخالفته للعادات والتقاليد المصرية.