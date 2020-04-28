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إعلام البرلمان: مسلسل الاختيار يفضح مخططات الجماعات الإرهابية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:16 م
النائبة جليلة عثمان
النائبة جليلة عثمان
عبداللطيف هيبة
أشادت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، بمسلسل الاختيار، الذي يجسد البطل الشهيد أركان حرب أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد على أرض سيناء في كمين "البرث"، مؤكدة أنه عمل عظيم يعزز روح الانتماء.

وقالت "عثمان" في تصريح لبوابة "الفجر"، إننا نفتقد هذا النوع من الأعمال الدرامية منذ أعوام كثيرة مضت مثل رأفت الهجان، وجمعة الشوال، وسقوط في بئر سبع مؤكدة أن جميع هذه الأعمال تعزز روح المواطنة والانتماء للوطن.

وتوقعت عضو مجلس النواب، أن مسلسل الاختيار الذي يجسدة الفنان أمير كرارة سيشهد نسبة عالية من المشاهدات خلال شهر رمضان المبارك، نظرًا لأنه يحكي قصة حقيقية أثرت في جميع المواطنين، من تضحيات الجيش المصري في مواجهة الجماعات الإرهابية، كما أن المسلسل يكشف فضائح ومخططات هذه الجماعات من جرائم ارتكبوها في حق مصر والسعي إلى تدميرها، وتحويل سيناء لإمارة للإرهاب.



برلمانية تكشف إجبار المواطنين على صرف كمية من الفول المدمس الفاسد

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن إجبار المواطنين على صرف كمية من الفول المدمس الفاسد.


وأشارت النائبة، إلى قيام الشركة المصرية لتجارة الجملة وهي إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، بإجبار المواطنين على صرف كمية محددة من سلعة الفول المدمس مخالفةً للقرار الوزاري رقم القرار الوزارى ٣٧ لسنة ٢٠١٨ الذي أعطى للمواطن الحربة في اختيار السلع والكميات التي يتم صرفها له.

وأكدت أن ما يزيد من فداحة الأمر أن هذا الفول المدمس يتم صرفه للمواطن على أنه فول استرالي منقى رقم 1، هو في حقيقة الأمر حسبما تواردت الأنباء تم إستيراده كأعلاف حيوانية ولا يصلح للإستهلاك الأدمى.

ولفتت ان ذلك تبين أثناء قيام شرطة مباحث التموين فى ٨٢٢٠٢٠ بمداهمة أحد مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة القليوبية وهو مخزن الحرية بقليوب - بميت حلفا والذى عثر بداخله على كميات من الفول المدمس المستورد وبالفحص الظاهرى لأكياس الفول تبين وجود حشرات حية من السوس وتغيير فى اللون والرائحة، والواقعة التى لاتزال منظورة أمام النيابة العامة.


وشددت النائبة هذا الأمر ينطوي على مخالفة جسيمة واعتداء على حق المواطن المصري في الحصول على غذاء صحي، وهو الحق الذي كفلته له المادة 79 من الدستور المصري.

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