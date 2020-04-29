تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس سادس أيام رمضان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، بدرجات الحرارة، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 29 إبريل 2020، علي مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة.

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة.

يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.









وكانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأربعاء، سادس يوم رمضان لعام 1441، مشيرة إلى أن البلاد تشهد برودة شديدة ليلا، مع نشاط للرياح على شمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وعن حالة الطقس صباح الأربعاء، قالت الأرصاد الجوية إنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما يميل الطقس للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وتوقعت الأرصد الجوية أن البلاد تتعرض لشبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.





وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.



