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تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس سادس أيام رمضان

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:16 ص
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، بدرجات الحرارة، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 29 إبريل 2020، علي مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة.

جنوب الصعيد

يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.


وكانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأربعاء، سادس يوم رمضان لعام 1441، مشيرة إلى أن البلاد تشهد برودة شديدة ليلا، مع نشاط للرياح على شمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة الطقس صباح الأربعاء، قالت الأرصاد الجوية إنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما يميل الطقس للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتوقعت الأرصد الجوية أن البلاد تتعرض لشبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة 16– 27، الإسكندرية 15– 23، قنا 19- 32، الأقصر 20 – 33، أسوان 21 – 34.
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس سادس أيام رمضان
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس سادس أيام رمضان

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