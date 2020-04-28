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وسام حنا لـ"الفجر الفني": دوري في "بردانة أنا" مختلف.. والمسلسل حقق نجاحا كبيرا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:19 م
وسام حنا
وسام حنا
لمياء علي
أعرب الفنان اللبناني وسام حنا عن سعادته الشديدة بنجاح المسلسل اللبناني بردانة أنا في موسمه الثاني والذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي عبر شاشة mtv اللبنانية.

وقال ملك جمال لبنان وسام حنا في تصريح خاص للفجر الفني أن بردانة أنا من أكثر الأعمال التي نجحت في لبنان بعد عرض الجزء الأول، موضحًا أنه يقدم دور مختلف كليًا عنه، حيث يجسد دور نقيب في الشرطة.

وأضاف وسام أنه كان يتوقع عرض الجزء الثاني منه في شهر رمضان بعدما توقف عرضه بسبب الأحداث اللبنانية الصعبة الماضية.

وتابع حنا قائلًا: كنت أنتظر استكماله وكنت متوقع جدًا عرضه خلال الشهر الفضيل، لأن الجمهور كان يطالب بذلك ولم أتفاجأ من وجوده ودخوله المنافسة الرمضانية.

وكان مسلسل “بردانة انا” قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.

العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان ومن إخراج نديم مهنا.

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