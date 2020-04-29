متخصص بعلم الأوبئة يكشف الفئات الواجب عليها ارتداء الكمامات (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر باقتصاديات الصحة وعدم انتشار الأوبئة، إن فيروس كورونا ينتقل من الأنف والفم والعين، وأن الكمامة ليست أمان 100%، ويجب المحافظة على التباعد الاجتماعي حتى أثناء ارتداء الكمامة، مضيفًا أن الأسطح تنقل فيروس كورونا، ويجب أن يكون هناك توعية في كل مكان خاصة خلال الفترة المقبلة.

وكشف "عنان"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، عن الفئات التي يجب أن ترتدي الكمامات، قائلًا إنه يجب أن يرتدي الكادر الطبي الكمامات، وأي شخص لديه أعرض أنفلونزا أو كورونا، أو المخالطين للمرضى، أو المتواجدين في تزاحم.





وأوضح أن ارتداء القفاز ليس له أهمية للوقاية من كورونا، متابعًا: "تنظيف اليد أسهل من تنظيف القفاز"، متابعًا أن المسافة الكافية بين الأشخاص يجب أن تكون مترين، لافتًا إلى أن الرذاذ صغير الحجم لا يعدي، الرذاذ كبير الحجم هو الذي ينقل العدوى، وهو الناتج عن الكحة أو العطس أو الكلام.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.





وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.





وفي هذا الصدد كشف مجاهد أنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.





وأضاف أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.





وتناشد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة وحتى يتسني للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظًا على حياة المواطنين.



