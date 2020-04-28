Advertisements

مسلسل الاختيار.. اللحظات الأخيرة في حياة "المنسي" تتخطى المليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تخطت اللحظات الأخيرة من حياة "المنسى"، التى قدمها مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، مليون مشاهدة، عبر "اليوتيوب".


يشار إلى أن مسلسل "الاختيار"، أصبح حديث السوشيال ميديا، وذلك بعد عرض أولي حلقاته، وبدأ رواد التواصل الاجتماعي يشيدون بمسلسل "الاختيار"، لأنه استطاع أن يوضح لهم قصة البطل الشهيد أحمد المنسي.



يذكر أن مسلسل "الاختيار" يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.


شاهد أيضا



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل الاختيار الحلقة 3 مسلسل الإختيار اولى الحلقات الشهيد احمد صابر المنسي البطل المنسي الاختيار الحلقة 3 الإختيار احمد صابر المنسي أحمد عوضي

أخبار تهمك

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

20 مليون جنيه سعر انتقال نجم المنتخب الأولمبي للأهلي

منذ ساعة و نصف

بسبب الزمالك.. بيراميدز يفاجئ عمر جابر بطلب غريب

منذ ساعتين و 5 دقيقة

قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

منذ ساعة الا ربع

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ يوم

رمضان صبحي يحدد شرطه الوحيد للبقاء في الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

برشلونة يوافق على رحيل نجمه

منذ ساعة و 18 دقيقة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل مواعيد مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة له

تعرف على موعد الحلقة الثالثة من الاختيار مسلسلات رمضان 2020

الاختيار.. يوضح كيف تربى الإرهابي هشام عشماوي

أسر ياسين يستشهد في أحداث الاختيار .. تعرف على التفاصيل

الاختيار.. يوضح كيف تربى البطل الشهيد المنسى

أحمد العوضي يعلم الجماعات الإرهابية تدريبات القتال في الحلقة الثالثة من الاختيار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

05:12 م

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

09:32 م

قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

10:17 م

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة