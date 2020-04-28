مسلسل الاختيار.. اللحظات الأخيرة في حياة "المنسي" تتخطى المليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

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تخطت اللحظات الأخيرة من حياة "المنسى"، التى قدمها مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، مليون مشاهدة، عبر "اليوتيوب".





يشار إلى أن مسلسل "الاختيار"، أصبح حديث السوشيال ميديا، وذلك بعد عرض أولي حلقاته، وبدأ رواد التواصل الاجتماعي يشيدون بمسلسل "الاختيار"، لأنه استطاع أن يوضح لهم قصة البطل الشهيد أحمد المنسي.







يذكر أن مسلسل "الاختيار" يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.





