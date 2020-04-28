صحة البحر الأحمر تنهي استعادتها لاستقبال المصريين العالقين في السعودية

خروج 68 من المصابين







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.



تسجيل 260 حالة جديدة



وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

أنهت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر جميع، الاستعدادات اامكثفة التى تجريها، لاستقبال العبارة "القاهرة" القادمة من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا، وعلى متنها عدد من المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية.ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر فى تصريحات صحفية اليوم، أنه سوف تصل مساء اليوم الثلاثاء العبارة "القاهرة" وعلى متنها عدد من المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية إلى ميناء سفاجا البحري، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز فرق طبية بأعلى كفاءة وأطقم الرعاية المكلفة لاستقبال المصريين العالقين وإجراء الكشف الفوري عليهم فور الوصول لفحصهم والكشف عن فيروس كورونا المستجد، طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.وأوضح "مرعي" أنه تم التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، لإنهاء إجراءات الحجر الصحي للعائدين من الخارج، لافتًا إلى أنه تم تجهيز المدينة الجامعية التابعة لكلية التربية فرع جامعة جنوب الوادي بمنطقة أبو عشرة بمدينة الغردقة، لتكون مقرًا للحجر الصحي للعائدين من المملكة العربية السعودية على متن العبارة "القاهرة" اليوم.تجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.