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وكيل مجلس النواب: رئيس الوزراء أمام البرلمان يوم الأحد المقبل (فيديو)

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب إن رئيس الوزراء سيكون في البرلمان يوم الأحد المقبل للتأكيد أن المواطن لن يتأثر بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، مشددًا على أن المواطن لن يتأثر بأي شكل من الأشكال بفرض حالة الطوارىء.

وأضاف "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن فرض حالة الطوارئ الهدف منه التصدي للإرهاب.

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن بيان فرض حالة الطواري لمدة 3 شهور سيعرض في النهاية على المجلس كله.

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020 نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان قرار إعلان حالة الطوارىء خلال الجلسات العامة يوم الأحد القادم حيث من المنتظر أن يقوم رئيس الوزراء بالإدلاء ببيان أمام الجلسة العامة لتوضيح الاسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارىء ثم يقوم رئيس المجلس بإحالة بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه ويرفع الدكتور على عبد العال الجلسة العامة لتنعقد اللجنة العامة التى تضم رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء فى ضوء بيان رئيس الوزراء ويتم إعداد تقرير يتم عرضه على الجلسة العامة التى تنعقد فى نفس اليوم حيث يتم تلاوة تقرير اللجنة العامة ومناقشة التقرير ويتم بعد ذلك أخذ رأى المجلس حيث يتطلب للموافقة على القرار موافقة اغلبية أعضاء المجلس أى 50%زائد واحد.


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