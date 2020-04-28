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المعهد المصرفي: إغلاق بعد الحسابات البنكية للاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:22 م
غسيل الاموال
غسيل الاموال

قال المعهد المصرفي، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، إن عددا من المؤسسات المالية قلصت أو أنهت التعاملات مع فئات واسعة من العملاء بدون تمييز بين نسب المخاطر المنطوية علي كل معاملة، مشيرا إلي أن تلك المؤسسة أغلقت أو قيدت الحسابات لبعض العملاء المنظور إليهم بأنهم يشكلون خطورة عالية جراء تورطهم في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.


أكد تقرير صادر عن المعهد تحت عنوان " تجنب المخاطر" أن الدراسات تشير لظاهرة تجنب المخاطر علي اعتبارا انهاء أو تقييد العلاقات التجارية مع شريحة من العملاء خصوصا التي تتعامل مع البنوك المراسلة بدلا من تطبيق إجراءات العناية الواجبة لتجنب المخاطر المحتملة.



أشار التقرير إلي أن تلك الممارسات ساعدت في انسحاب عدد من البنوك من التعامل مع فئة كاملة من العملاء أو نشاط محدد أو دولة أو إقليم معين.


أضاف المعهد المصرفي أن البنوك لتتماشي مع ظاهرة تجنب المخاطر، قامت بـإغلاق حسابات قطاعات محددة مثل شركات تحويل الأموال والمنظمات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والشركات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر والعاملة بقطاع التكنولوجيا المالية والسفارات الأجنبية.

أوضح التقرير القيام بتقنين اوضاع البنوك المراسلة، نظرا للدور الذي تلعبه تلك القطاعات في دعم اقتصاديات البلدان النامية.

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غسيل الاموال تمويل الارهاب المعهد المصرفي البنك المركزي

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