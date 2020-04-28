الحلقة 5 مسلسل الاختيار | أحمد العوضي ينضم لأنصار بيت المقدس ويخطط لقتل وزير الداخلية

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دارت أحداث الحلقة الخامسة حول حدوث معركة بين الجيش المصرى، والجماعات الإرهابية، واستطاع المنسى وجنوده أن يقضوا على هؤلاء الإرهابيين، واستشهد الضابط فتحى الذي قام بتجسيده الفنان محمد إمام.



على جانب آخر قرر هشام عشماوي، والذى يجسد دوره الفنان أحمد العوضى، أن ينضم إلى أنصار بيت المقدس، لأنه قرر أن يكون له اتجاه بعيد عن الإخوان، عندما وجد أن الإخوان لن يستطيعوا فعل شيء، فقرر أن ينضم لبيت أنصار المقدس، للجهاد في مصر ونصرة الدين الإسلامي، كما يدعى.





وبالفعل ذهب هشام العشماوي خلال الحلقة الخامسة من "الاختيار"، إلى أبو عبد الله، وهو كبير أنصار بيت المقدس، ويجسد دوره الفنان ضياء عبد الخالق، وطلب منه الإنضمام، كما أنه عرض عليه خطة لقتل وزير الداخلية، وانتهت أحداث الحلقة على مشهد هشام عشماوي الحقيقى وهو يقول ذلك.





قصة الاختيار



يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



أبطال مسلسل الاختيار



مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.