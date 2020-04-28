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خبيرة طاقة: زيت جوز الهند يقي من الإصابة بالشيخوخة المبكرة (فيديو)

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
نصحت الدكتورة منال متولي، خبيرة الطاقة، المواطنين بتناول زيت جوز الهند لأنه يفيد في عدم الإصابة بالشيخوخة المبكرة، لافتة إلى أنه يحتوي على دهون مشبعة وأحماض أمينية متوسطة السلالة.

وقالت "متولي"، في لقائها ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن تناول معلقة من الزيت، أو وضعها على شريحة عيش، يمد المخ بالطاقة اللازمة، والخلايا تتحرك مجددًا لإرسال إشارات للجسم، لافتة إلى أنه عقب موت الخلايا العصبية تكون بروتين سام يصيب الإنسان بفقدان الذاكرة.

وتابعت: "في الصباح الباكر يمكن للشخص شرب معلقتين عسل على 34 كوباية مياه دافئة، لأن بها مادة سكر الفركتوز بيوصل للدماغ سريعًا، كما أن المياه تكون حيوية ومشحونة عشان تمد بالجسم بالأكسجين اللازم"، محذرة المواطنين من استخدام الحلل الألمونيوم لأنها تتفاعل مع الحرارة.

وتعد فئة كبار السن من بين المجموعات الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بفيروس كورونا وقد تصل الحالات إلى الموت من العدوى، ولكن قد لا تكون علامات العدوى واضحة مثل المعروفة الآن على نطاق واسع.

وتتمثل الأعراض الرئيسية المعروفة حنى الآن، السعال المستمر والحمى وضيق التنفس لـ COVID-19، وقد تم إبعاد الكثير من الأشخاص الذين لم يكن لديك تلك الأعراض في مواقع الاختبار فى كثير من الدول.

لكن التغييرات التي يمر بها الجسم مع تقدم العمر قد تغير من جهاز المناعة لدى كبار السن، مما يجعلها أقل احتمالية لإظهار علامات العدوى هذه، وبدلًا من ذلك، قد يبدو الشخص الأكبر سنًا أكثر إرهاقًا من المعتاد وأقل جوعًا وقد يبدو أكثر تشويشًا واضطرابًا وعدم التوازن.

ويحذر الأطباء وفقا لتقرير موقع " الديلى ميل"، من أن العائلات ومقدمي الرعاية الانتباه إلى أعراض التعب وعدم التوزان خاصة لدى كبار السن، ويجب طلب المساعدة على الفور، قبل أن يدخل هؤلاء كبار السن في انخفاض سريع أدى إلى وفاة الكثير بالفعل.

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