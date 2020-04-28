Advertisements

البورصة الأمريكية تتخلى عن المكاسب بالختام

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:35 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
تخلت البورصة الأمريكية على المكاسب بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاع التكنولوجيا، ليتراجع "داو جونز" لأول مرة في 5 جلسات متتالية.


واستفادت الأسهم في وقت سابق من الجلسة من قرارات بعض الولايات الأمريكية بإعادة بعض الأنشطة للعمل مرة أخرى في ألاسكا وجورجيا وتكساس، مما أدى إلى تعزيز معنويات المستثمرين.

وجاء أداء "وول ستريت" وسط كشف الكثير من الشركات عن نتائج أعمالها، حيث ارتفعت مبيعات شركة "بيبسيكو" متجاوزة التوقعات خلال الربع الأول، كما تراجعت أرباح "كاتربيلر" بأقل من التوقعات في نفس الفترة.

وكشفت بيانات اقتصادية ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين، في حين تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بشكل حاد خلال الشهر الجاري.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا مليون شخص في الولايات المتحدة، مع وصول العدد الإجمالي عالمياً لأكثر من 3 ملايين شخص.

وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 24101.5 نقطة بعد أن تجاوزت مكاسبه 300 نقطة في بداية التعاملات.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 2863.3 نقطة، فيما شهد "ناسداك" انخفاضاً بنحو 1.4 بالمائة إلى 8607.7 نقطة.

وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء الدولار مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 99.896.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وول ستريت قطاع التكنولوجيا داو جونز البورصة الامريكية

أخبار تهمك

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 10 ساعة

بسبب الزمالك.. بيراميدز يفاجئ عمر جابر بطلب غريب

منذ ساعتين و 6 دقيقة

قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

منذ ساعة الا ربع

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ يوم

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يوافق على رحيل نجمه

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 7 ساعات

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

20 مليون جنيه سعر انتقال نجم المنتخب الأولمبي للأهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

رمضان صبحي يحدد شرطه الوحيد للبقاء في الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات اليوم الخميس

البورصة الأمريكية تستهل التعاملات بعد بيانات شهرية متفائلة

تقلص في مكاسب البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات

البورصة الأمريكية تصعد بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة الأمريكية تعوض خسائرها بنهاية التعاملات اليوم الخميس

البورصة الأمريكية تغلق على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

05:12 م

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

09:32 م

قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

10:17 م

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة