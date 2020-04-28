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دلال عبدالعزيز تفقد وعيها في الحلقة 5 مسلسل "جمع سالم"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
رشا عادل
انطلقت منذ قليل الحلقة 5 من مسلسل "جمع سالم" الذي تقوم ببطولته زينة كأول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية، وذلك عبر شاشة "النهار دراما".

وشهدت الحلقة 5 من مسلسل "جمع سالم" العديد من الأحداث المثيرة للغاية بعدما علم الفنان ميدو عادل الذي يجسد شخصية "يوسف" أن شقيقته مريم مازالت على قيد الحياة وعلم بالشخص الذي تبناها من خلال شهادة الميلاد التي حصل عليها من مدير المدرسة، بالتالي ذهب يوسف إلى منزل الفنانة دلال عبدالعزيز التي تجسد شخصية "هاجر" وأخبرها أنه يوسف سامح البرقوقي شقيق مريم الحقيقي بالتالي فقدت هاجر وعيها عندما أخبرها بذلك.

مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في إطار درامي أجتماعي حول قضية التبني، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة زينة وريم البارودي وميدو عادل وسلوى خطاب وسامح الصريطي ودلال عبدالعزيز، والمسلسل من تاليف محمد ناير.

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