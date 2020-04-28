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مدير "زايد آل نهيان" يكشف تفاصيل اجتماع السيسي بمسئولي مستشفيات العزل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:39 م
الدكتور ياسر أبو الوفا مدير مستشفى الشيخ زايد آل نهيان
الدكتور ياسر أبو الوفا مدير مستشفى الشيخ زايد آل نهيان
منى صموئيل
اثنى الدكتور ياسر أبو الوفا، مدير مستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمنشأة ناصر، والتابعة لأمانة المراكز الطبية، على اجتماع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مع عدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، والذي أسفر عن عدة قرارات لصالح الفريق الطبي والمستشفيات.

وقال "أبو الوفا" في تصريح خاص إلى الفجر، إن اجتماع الرئيس مع مديري مستشفيات العزل كان موضوعي وهام للغاية وتسبب في رفع روحنا المعنوية وإعطائنا دفعة قوية لاستكمال المشوار والقضاء على فيروس كورونا اللعين، مؤكدًا متابعة الرئيس للتقارير الصادرة عن المستشفيات بدقة، وبحث المتطلبات لتلبيتها على الفور، والاطلاع على المستجدات.

وأضاف مدير مستشفى زايد آل نهيان، أن المتطلبات والمستلزمات الطبية للفريق الطبي لها شرعية داخل وزارة الصحة يتم اللجوء لها وتقوم بتلبية كافة الاحتياجات، مشيدًا بما بالاهتمام الملموس من جانب الرئيس السيسي بجيش مصر الأبيض، ومساندته وتقديم الدعم له بكل الأشكال الممكنة.

وأكد "أبو الوفا" أنه منذ اختيار مستشفى آل نهيان وتحويلها لمستشفى عزل مطلع شهر أبريل الجاري، تم خروج أكثر من 30 حالة بعد شفائهم التام من الفيروس، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لأكثر من 70 إصابة، استقرت حالتهم الصحية وتم تحويلهم إلى منازل الشباب.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و١٥ مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع سير العمل في مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب سيادته عن التقدير والاعتزاز بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات خلال هذه الفترة الاستثنائية.

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لمستشفيات العزل

وقد وجه السيد الرئيس في ذات السياق بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها، فضلًا عن التشديد على توفير العدد الكافي من القوى البشرية.

حملات توعية مكثفة

كما وجه السيد الرئيس بتكثيف حملات التوعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين بشأن فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تدفع البعض إلى تجنب الخضوع للفحوصات أو طلب الرعاية الطبية خوفًا من التعرض للنبذ الاجتماعي، وهو الامر الذي يزيد من خطورة إصابتهم.

خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

تسجيل 260 إصابة جديدة و22 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.

17 حالة توفيت قبل الوصول للمستشفيات

وفي هذا الصدد كشف مجاهد أنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.

وأضاف أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين

وتناشد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة وحتى يتسني للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظًا على حياة المواطنين.

نصائح رمضانية خلال فترة الصيام

كما ناشدت الوزيرة مجددًا كافة المواطنين ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، وفي حال الشعور بأي أعراض يرجي الاتصال فورا بالخطين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.

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