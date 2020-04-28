ملخص أحداث الحلقة الخامسة مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة على شاشة On E رمضان 2020

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دارت أحداث الحلقة الخامسة حول حدوث معركة بين الجيش المصرى، والجماعات الإرهابية، واستطاع المنسى وجنوده أن يقضوا على هؤلاء الإرهابيين، واستشهد الضابط فتحى الذي قام بتجسيده الفنان محمد إمام، وخلال الحلقة وضحت أن الحرب القائمة على الجيش من قبل الجماعات الإرهابية ليس لها علاقة في الدين، فخلال مشهد بين المنسى وبين أحد من الإرهابيين الذين يتاجرون باسم الدين، أصيب الإرهابى وقبل موته بلحظات طلب المنسى بأنه بأن يلفظ الشهادة ولكنه لم يستطع.



قصة الاختيار



يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



أبطال مسلسل الاختيار



مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.