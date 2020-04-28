رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: الخرق الاجتماعي قبل رمضان رفع الإصابات

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قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه مازال يراهن على وعى الشعب المصرى، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشددًا على أن الدولة المصرية مازالت قادرة على علاج المصابين،محذرًا من التهاون تجاه الفيروس القاتل، وتابع:" مازلنا أننا نراهن على الشعب المصرى ووعية..مازلنا نحافظ على علاج المصريين المصابين بفيروس كورونا..بس ليه نحبط الأطقم الطبية كل يوم بأعداد مصابين جدد كل يوم، بسبب التهاون وعدم تقدير المرحلة الراهنة".



وأضاف "حسنى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي،المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء،، أن الخرق الأجتماعى الذى حدث قبل شهر رمضان الكريم، أدى إلى ارتفاع الإصابات فى مصر، مشددًا أن هناك كم حزن كبير لدى الأطقم الطبية نتيجة الوفيات من جراء الإصابة بكورونا، وتابع:"يبذلون كل ما فى وسعهم ولكن عندما يتوفى مريض واحد يشعرون أنهم مقصرين رغم أنه خارج عن إرادتهم".



وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن:"الدولة تعمل فى اتجاه والشعب يعمل فى اتجاه آخر، وتابع:"كل يوم نشعر أننا مقصرين ونحاول بذل أقصى ما فى وسعنا من أجل الحفاظ على حياة المصريين".



وناشد "حسنى"، جميع المصريين الحفاظ على التباعد الاجتماعى والحفاظ على المسافة الآمنة، وفى حال ظهور أى اعراض بسيطة يجب على الشخص التوجه إلى المستشفى، مع مراعاة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتابع:"نريد العيش بأسلوب جيد دون أمراض".



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.



وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.



وفي هذا الصدد كشف مجاهد أنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.



وأضاف أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.





وتناشد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة وحتى يتسني للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظًا على حياة المواطنين.





كما ناشدت الوزيرة مجددًا كافة المواطنين ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، وفي حال الشعور بأي أعراض يرجي الاتصال فورا بالخطين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.









