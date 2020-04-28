مسلسلات رمضان 2020.. كريم العمري يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس مشاركته في "لاختيار"

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أعرب الفنان كريم العمري، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الاختيار" الذي تدور أحداثه حول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة ON، وحقق نجاحًا كبيرًا خلال 5 أيام عرض فقط.



وقال "العمري" ل"الفجر الفنى" إن المشاركة في عمل ينقل بطولات رجال القوات المسلحة شيء مشرف خاصة وإن العمل يجسد بطولات غير معروفة، معبرا عن ذلك قائلا "أجمل حاجة في المسلسل أنه بيجسد بطولات ناس مكناش نعرف عنها حاجة وعايشة وسطنا، بتورينا قد ايه حجم التضحيات والجهد المبذول في سيناء عشان نحافظ على أرضنا وشرفنا"



وحرص الفنان كريم العمري، على توجيه التحية والشكر للبطل النقيب هشام، أحد أبطال القوات المسلحة، والذي يقوم بتجسيد دوره في المسلسل.





وعن دوره قال إن جمهوره سيراه بشكل مختلف تمامًا عما ظهر به في مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، متابعًا: جمهوري العزيز كل سنة وأنتوا طيبين بوعدكم هتشوفي بشكل تاني خالص غير شخصية "نور"



ويجسد "العمري" شخصية النقيب هشام، أحد أبطال القوات المسلحة، ويلقي المسلسل الضوء على قصة كفاح المنسي واستشهاده في مربع البرث في رفح عام 2017.





يشار إلى أن آخر أعمال كريم العمري مشاركته في مسلسل "حكايات بنات 4"، وهو من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وكريم العمرى وتامر هاشم، رمزي لينر.