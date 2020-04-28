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حقيقة رحيل كريم بامبو عن صفوف الفارس الأبيض
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:54 م
الفجر الرياضي
رفض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كريم بامبو، مناقشة عروض الرحيل عن الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر مقربة من اللاعب، أنه تلقى العديد من العروض في الدوري المصري، ولكنه لم يوافق على أي منها، وأنه يأمل في حسم مصيره مع النادي الأبيض في الوقت الحالي، وبعدها يتم مناقشة العروض.
ويذكر
أن كريم بامبو انتقل للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف
"دراويش مصر" نادي الإسماعيلي.