Advertisements

حقيقة رحيل كريم بامبو عن صفوف الفارس الأبيض

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

رفض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كريم بامبو، مناقشة عروض الرحيل عن الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب، أنه تلقى العديد من العروض في الدوري المصري، ولكنه لم يوافق على أي منها، وأنه يأمل في حسم مصيره مع النادي الأبيض في الوقت الحالي، وبعدها يتم مناقشة العروض.

 ولم يشارك بامبو بشكل منتظم مع الفريق الأبيض، وخرج من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، خلال المباريات المحلية والأفريقية الماضية.

ويذكر أن كريم بامبو انتقل للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف "دراويش مصر" نادي الإسماعيلي.

 

أخبار تهمك

رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 7 ساعات

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 10 ساعة

رمضان صبحي يحدد شرطه الوحيد للبقاء في الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يوافق على رحيل نجمه

منذ ساعة و 20 دقيقة

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

20 مليون جنيه سعر انتقال نجم المنتخب الأولمبي للأهلي

منذ ساعة و نصف

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ يوم

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب الزمالك.. بيراميدز يفاجئ عمر جابر بطلب غريب

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

05:12 م

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

09:32 م

قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

10:17 م

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة