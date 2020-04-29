أحمد موسى يكشف الفرق بين مصر وتركيا في معاملة اللاجئين (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، أن مصر بها حوالي 5 ملايين عربي مقيم؛ موضحا أن الدولة لم تطلب من واحد أن يترك مصر ويرجع بلده بسبب فيروس كورونا.





وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "لم نقول عنهم ابدا انهم لاجئين يتعاملون معاملة المصريين، يأكلون نفس الاكل ونفس الشراب ويستخدمون كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا من معقمات ومطهرات وكمامات معنا دون تفرقة؛ عشان دي مصر ولازم تاخدهم في حضنها".





وأكد أن كل المستلزمات الغذائية والسلع التموينية التي يستحقها المصريين يقاسمهم فيها المقيمين على أرض مصر والمقدر عددهم بحوالي 5 ملايين.





وأوضح، أن المجرم أردوغان وضع 200 ألف سوري على حدود اليونان، وعاملهم معاملة سيئة، مشيرا الى أن كل العرب والمقيمين على ارض مصر أصحاب البلد، ولم نتاجر بها أبدا، لكن مصر دولة كبيرة.





ونوه الى أن كل دول العالم تمر بظروف صعبة بسبب فيروس كورونا، ولا يوجد مقارنات بين ما تفعله مصر مع المقيمين على أرضيها وما يفعله البعض؛ مرددا: "مصر دولة كبيرة".





وفي سياق آخر، قال حسين خضر نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني الشريك في الحكم بالبلاد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصمم على السير على نهج الطريق الدموي لأجداده العثمانيين منذ 100 عام، عندما ارتكبوا أبشع المجازر في تاريخ الإنسانية بحق الشعب الأرميني والتي راح ضحيتها مليون ونصف المليون شخص، والتي تمر ذكراها الـ105، وهو النهج الذي يقبل عليه مع اللاجئين من الشعب السوري، الذين لم يتاجر بهم أحد، مثلما فعل "أردوغان".





وأكد "خضر"ة، أن 24 أبريل هو موعد إحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن، عندما بدأت عملية القتل الجماعي للأرمن في الإمبراطورية العثمانية قبل 105 سنوات، وقتلت "لجنة الوحدة والتقدم"، المعروفة أيضًا باسم الشباب الأتراك، وبعض الجماعات السنية الكردية 1.5 مليون أرميني.





وتابع:"بدأ الأمر عندما تم اختطاف مئات الكتّاب والمفكرين الأرمن وتعذيبهم وإعدامهم في إسطنبول في 24 أبريل، الرجال العسكريون كانوا أول من قتلوا، ثم بدأ تشريد النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، حيث تم دفعهم في مسيرات الموت في الصحراء السورية،وجاعوا وماتوا من العطش، تم اغتصاب الفتيات والنساء أو بيعهن كعبيد جنس".





وأردف:"لا تزال الإبادة الجماعية غير معترف بها في تركيا، حيث يُمنع الصحفيون والمؤرخون الراغبون في البحث من الوصول إلى الأرشيف التركي أو يحظر عليهم الوصول إليه،و لم تعترف ألمانيا إلا بالإبادة الجماعية للأرمن في عام 2016، ربما استغرقت وقتًا طويلًا لأن الإمبراطورية الألمانية بقيادة القيصر فيلقهم الثاني كانت متحالفة مع الأتراك الشباب".



