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برسوم كاريكاتيرية.. شيكو يشارك جمهوره صورا لوسيم وماظو من مسلسل "اللعبة"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشر الفنان "شيكو" مجموعة من الصور الكرتونية التي تجسد شخصيتة هو والفنان هشام ماجد في مسلسل اللعبة وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وكانت الصور"لوسيم" و"ماظو" أبطال اللعبة، وكانت عبارة عن صور كرتونية ورسومات كاريكاتيرية مضحكة للفنان شيكو، والفنان هشام ماجد.

وعلق "شيكو" علي الصور قائلاً :"شكراً يا فنانين بسطونا، ماظو ووسيم، اللعبة" حيث أنة يتم عرض مسلسل اللعبة بطوله الفنان شيكو والفنان هشام ماجد وذلك عبر قناة mbcمصر في تمام الساعة الثامنة والنصف مسائاً.

يذكر ان مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.

ويشارك في العمل ،هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت وسامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي. وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني ".

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