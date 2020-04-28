الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

أعرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لنادي الأهلي، عن رغبته في بقاء لاعب وسط الفريق صالح جمعة من عدمه، وهو الأمر الذي اتضح بعد أن استبعده من حساباته، وعدم الاعتماد عليه حتى في التدريبات.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبه، الضوء الأخضر للبحث عن عرض للإعارة أو البيع النهائي.

ويستعد جهاز الكرة بالقلعة الحمراء لإعارة صالح جمعة، بعد عدم الرغبة في بقائه مع نهاية الموسم الجاري في خطوة لتجنيب النادي دفع قيمة تعاقده كاملة.

ومن المقرر أن تحاول إدارة التعاقدات البحث عن عرض إعارة اللاعب في محاولة أخيرة لمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسي لربما يتم الاستفادة منه.