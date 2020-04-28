مسلسلات رمضان 2020.. تفاصيل أحداث الحلقة 5 مسلسل جمع سالم لـ زينة

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انطلقت منذ قليل الحلقة 5 من مسلسل "جمع سالم" الذي تقوم ببطولته زينة كأول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية، وذلك عبر شاشة "النهار دراما".



وشهدت الحلقة 5 من مسلسل "جمع سالم" العديد من الأحداث المثيرة للغاية بعدما علم الفنان ميدو عادل الذي يجسد شخصية "يوسف" أن شقيقته مريم مازالت على قيد الحياة وعلم بالشخص الذي تبناها من خلال شهادة الميلاد التي حصل عليها من مدير المدرسة، بالتالي ذهب يوسف إلى منزل الفنانة دلال عبدالعزيز التي تجسد شخصية "هاجر" وأخبرها أنه يوسف سامح البرقوقي شقيق مريم الحقيقي بالتالي فقدت هاجر وعيها عندما أخبرها بذلك.



ثم إلتقى ميدو عادل الذي يجسد شخصية "يوسف" لأول مره في حياته بشقيقته الفنانة زينة التي تجسد شخصية "مريم" خلال أحداث المسلسل، وعندما شاهدها بكى من فرحته وأعطها بطاقته الشخصية لكي تتأكد أنه شقيقها الحقيقي.



ثم انكرت زينة "مريم" أن لديها شقيق ووتشاجرت معه واتهمته بالنصب وقامت بطرده من منزلها الخاص وهي تبكي وتصرخ.



و ذهب الفنان محمد علاء "شريف" إلى الحديقة التي تواجدت بها مريم وقدم لها حلوى غزل البنات وطلب منها الجلوس معاها فوافقت وجلست معه وظل يمزح معاها ويغازلها بنظراته وكلامه، ثم طلبت صديقة مريم أخذ صورة سلفي معهم فوافقوا، وبعدما ذهبت مريم إلى المستشفى الخاص بها فتحت الصورة على هاتفها وظلت تتأمل بإعجاب في شريف.



مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في إطار درامي أجتماعي حول قضية التبني، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة زينة وريم البارودي وميدو عادل وسلوى خطاب وسامح الصريطي ودلال عبدالعزيز.