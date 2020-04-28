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شيخ الأزهر يعلق على مسلسل "الاختيار".. ماذا قال؟

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:30 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
ولاء عبد الناصر




أعرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن سعادته بالأعمال الفنية القيمة، موضحاً أن الأزهر له تاريخٌ بعيدٌ وقريبٌ في حماية الإبداع المسئول، ووثيقته حول حرية العقيدة والإبداع والفنون والبحث العلمى شاهد ودليل، وأن الأزهر يشجع ويساند ويدعم الفن الذي يحمل رسالة للارتقاء بالمجتمع وتغيير الواقع السيئ إلى واقع أفضل.

وأشار "الطيب" في تصريحات صحفية أن بعض الأعمال الفنية التي تُعْرَض مؤخراً أثبتت أنه يمكن أن تكون الرسالة قوية فتعرض للشباب جزءاً من تاريخهم وحاضرهم وتُقدِّم لهم نماذج القدوة الصالحة من أبطال هذا الوطن وشهدائه الذين ضحوا من أجله، داعيا كل صُنَّاع الدراما إلى استثمار نجاح الأعمال الجادَّة التي أثبتت أن الجمهور يقبل على الفن الهادف ويتأثر به حال توافره.

وأضاف: "نتطلع نحن المشاهدين المحبِّين للفنون الراقية الهادفة أن نرى مزيداً من الأعمال التي تُنمِّي الوعي وتُعزِّز القيم الاجتماعية، مثل تناول الرسالة العظيمة التي يقوم بها الأطباء وطواقم الصحة والإغاثة".

وختتم حديثه قائلاً "الفن إذا فقد رسالته يصبح مبتذلاً وضاراً ومدمِّراً، والدليل الأعمال الفنية التي تحتفي بالنماذج الفاسدة من الأشقياء والبلطجية واللصوص وأصحاب تجارب الثراء المحرَّم والمتحرِّشين ومنتهكي الأعراض في إطار من العنف اللفظي والبدني المقيت.

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