والد أصغر مصابة بكورنا يوجه رسالة للمصريين

قال إبراهيم محمد، والد الطفلة إيلين أصغر مصابة بكورونا، إنه أصيب بالفيروس القاتل ومن ثم نقله إلى زوجته وعليه تم إصابة الطفلة إيلين البالغة من العمر شهران، مناشدًا المصريين عدم التهاون فى أتباع الإجراءات التى تعلن عنها وزارة الصحة حتى يعرضوا للفيروس الفتاك، وتابع:" الغلطة بتيجي في لحظة".





وأضاف "محمد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يجب الانتبه إلى أن هذا الفيروس خفي وعندما يدخل جسد الإنسان يمكن أن يظل فترة دون أية اعراض، لافتًا إلى أن والد زوجته وأمها لم تظهر عليهما أية أعراض وثبتت إصابتهما بعد سحب عينه لهما.





وأشاد بدور المنظومة الصحية والأطقم الطبية، مضيفا: "مستشفى العجمي قبل ما تكون مؤسسة علاج هي مؤسسة حب ورحمة بالناس".





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.





وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.



