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فريدة سيف النصر لـ برنامج "شيخ الحارة": "عمري ما عملت مشاهد إغراء"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن عدم تقبيلها لأي فنان في أعمالها التي قدمتها من قبل.

وتحدثت الفنانة فريدة سيف النصر خلال حلولها ضيفة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي،عن عدم تقديمها مشاهد إغراء،حيث قالت :"عمري ما عملت مشاهد إغراء".

كما أشارت إلى أن الفنانة الراحلة هند رستم رشحتها لعرش الإغراء،كما قالت :"أنا مش بعمل الإغراء أنا شكلي كده، أنا سيكسي أعمل إيه أموت نفسي".


وأوضحت فريدة سيف النصر أنها ليست ممثلة إغراء بل ممثلة شاملة.


وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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