Advertisements

تامر أمين عن مسلسل الاختيار: "يرفع الراس" (فيديو)

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:34 م
تامر أمين
تامر أمين
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي تامر أمين، إن عدد المسلسلات الدرامية في شهر رمضان كبير جدا، معتبرا أنه من الأفضل تقليل عدد المسلسلات حتى يجد المشاهد فرصة للمتابعة، معقبًا: "أنهي مشاهد يقدر يتابع 30 مسلسل".

وأشار "أمين"، خلال برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أنه من الأفضل عرض مسلسل شهريا طوال العام، مضيفا أن دراما رمضان هذا العام بها مسلسلات "ترفع الراس"، معتبرا أن مسلسل الاختيار يمثل القيمة الحقيقة للفن، مضيفا: "اللي عنده بطل زي أحمد المنسي لازم يفتخر".

ووجه الإعلامي تامر أمين، لكل من شارك في تقديم مسلسل الاختيار، من إنتاج، وتمثيل، وإخراج، مطالبا المشاهدين عدم الغضب من الفنان أحمد العوضي الذي يقدم دور الإرهابي هشام عشاوي، مضيفا: "افصلوا حرام كده هيتكره"، مؤكدا أن الفنان أمير كرارة يرتفع كل عام عن سابقه.

وفي وقت سابق، قال صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار التى عرضت فى أول أيام رمضان حققت أعلى نسب مشاهدة، مضيفا أن مثل هذه المسلسلات من الأعمال التى نحتاجها فى هذه الأيام والتى خلت منها الساحة الدرامية خلال الأعوام الماضية.

وأضاف أن المشاهد المصرى يحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتبنى بطولات تمت على أرض الواقع والتى تتناول تضحيات الشهداء الذين استشهدوا فى سبيل الدفاع عن الوطن وتمجد القيم لدى الشباب.

ونوه، إلى أن لجان الرصد بالمجلس رصدت تفاعل المصريين مع مسلسل الاختيار الذى حقق نسب مشاهدة عالية مما يؤكد أن المشاهد المصرى واعى، ويحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتناول قصص تعبر عن الواقع.

يذكر أن الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض علي شاشة قناة‎ ON قد بدأت، بمشهد ‏القبض على الإرهابى هشام عشماوى - أحمد العوضى ووصوله إلى مطار القاهرة فى قبضة الأمن ‏المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين ‏فى القبض على عشماوى‎.‎

وشهدت الحلقة أيضا مشهد بين عشماوى "أحمد العوضى" وبين المنسى "أمير كرارة"، أثناء إنهاء ‏عشماوى إجراءات استقالته من الجيش المصرى، إذ دار حديث بينهما عن ترك عشماوى لجيش بلده، مما ‏أوضح الحديث أن عشماوى بدأت أفكاره تميل إلى التكفيرين.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل الإختيار عرض مسلسل تامر أمين الإختيار أول أيام رمضان أحمد عوضي

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي

منذ حوالي 4 ساعات

20 مليون جنيه سعر انتقال نجم المنتخب الأولمبي للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

منذ ساعتين و 17 دقيقة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

منذ ساعة و 10 دقيقة

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 9 ساعات

"متجوش جنب أهلي".. فريدة سيف النصر تدخل في نوبة بكاء ببرنامج "شيخ الحارة"

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

زوجة الشهيد أحمد المنسي عن مسلسل الاختيار: القوات المسلحة لا تنسى أبناءها (فيديو)

نشأت الديهي: "الاختيار" أفضل عمل درامي يجسد تضحيات شهداء سيناء (فيديو)

أرملة الشهيد أحمد المنسي تعلق على أداء أمير كرارة في مسلسل الاختيار (فيديو)

رد فعل "نجل الشهيد المنسي" عقب مشاهدته مسلسل الاختيار (فيديو)

إعلامية إماراتية: مصر بوصلة العرب وفخورون بجيشها.. و"الاختيار" عبقرى

عمرو أديب عن مسلسل "الاختيار": الشهيد المنسي كان ضابط "فلتة"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

05:12 م

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

11:24 م

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

09:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة