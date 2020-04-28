تامر أمين عن مسلسل الاختيار: "يرفع الراس" (فيديو)





قال الإعلامي تامر أمين، إن عدد المسلسلات الدرامية في شهر رمضان كبير جدا، معتبرا أنه من الأفضل تقليل عدد المسلسلات حتى يجد المشاهد فرصة للمتابعة، معقبًا: "أنهي مشاهد يقدر يتابع 30 مسلسل".وأشار "أمين"، خلال برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أنه من الأفضل عرض مسلسل شهريا طوال العام، مضيفا أن دراما رمضان هذا العام بها مسلسلات "ترفع الراس"، معتبرا أن مسلسل الاختيار يمثل القيمة الحقيقة للفن، مضيفا: "اللي عنده بطل زي أحمد المنسي لازم يفتخر".ووجه الإعلامي تامر أمين، لكل من شارك في تقديم مسلسل الاختيار، من إنتاج، وتمثيل، وإخراج، مطالبا المشاهدين عدم الغضب من الفنان أحمد العوضي الذي يقدم دور الإرهابي هشام عشاوي، مضيفا: "افصلوا حرام كده هيتكره"، مؤكدا أن الفنان أمير كرارة يرتفع كل عام عن سابقه.وفي وقت سابق، قال صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار التى عرضت فى أول أيام رمضان حققت أعلى نسب مشاهدة، مضيفا أن مثل هذه المسلسلات من الأعمال التى نحتاجها فى هذه الأيام والتى خلت منها الساحة الدرامية خلال الأعوام الماضية.وأضاف أن المشاهد المصرى يحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتبنى بطولات تمت على أرض الواقع والتى تتناول تضحيات الشهداء الذين استشهدوا فى سبيل الدفاع عن الوطن وتمجد القيم لدى الشباب.ونوه، إلى أن لجان الرصد بالمجلس رصدت تفاعل المصريين مع مسلسل الاختيار الذى حقق نسب مشاهدة عالية مما يؤكد أن المشاهد المصرى واعى، ويحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتناول قصص تعبر عن الواقع.يذكر أن الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض علي شاشة قناة‎ ON قد بدأت، بمشهد ‏القبض على الإرهابى هشام عشماوى - أحمد العوضى ووصوله إلى مطار القاهرة فى قبضة الأمن ‏المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين ‏فى القبض على عشماوى‎.‎وشهدت الحلقة أيضا مشهد بين عشماوى "أحمد العوضى" وبين المنسى "أمير كرارة"، أثناء إنهاء ‏عشماوى إجراءات استقالته من الجيش المصرى، إذ دار حديث بينهما عن ترك عشماوى لجيش بلده، مما ‏أوضح الحديث أن عشماوى بدأت أفكاره تميل إلى التكفيرين.