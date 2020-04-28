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ارتفاع حصيلة انفجار عفرين إلى 46 قتيلا وأكثر من 40 مصابا
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:30 م
الفجر
أفادت مصادر طبية لسكاي نيوز عربية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عفرين شمالي سوريا إلى 46 قتيلا وأكثر من 40 مصابا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، ارتفاع حصيلة تفجير سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية إلى 40 قتيلا.
وأضافت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 30 شخصا بجروح.
وأشارت إلى أن الهجوم نفذ بواسطة صهريج وقود وقنابل، وحمّلت "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، مسؤولية الهجوم.
وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، كان أعنفها انفجار سيارة مفخخة في 11 يوليو الماضي استهدف منطقة يعيش فيها مهجرو غوطة دمشق الشرقية، وأسفر عن مقتل 11 شخصا فضلا عن إصابة أكثر من 17 آخرين.
وفي أكتوبرالماضي، شنّت القوات التركية هجوما عسكريا على شمالي سوريا تلته بآخر في مارس 2019، وسبقهما اثنان على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
وأثار الهجومان الأخيران انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
واستعانت تركيا بفصائل إرهابية مسلحة موالية لها لاجتياح الشمال السوري مقابل تسهيل عمليات خطف واعتقال وسرقات وسلب ونهب بحق مَن تبقى من أهالي عفرين في مناطقهم شمال غرب مدينة حلب.
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