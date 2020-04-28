ارتفاع حصيلة انفجار عفرين إلى 46 قتيلا وأكثر من 40 مصابا

وزارة الدفاع التركية، اليوم، ارتفاع حصيلة تفجير سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية إلى 40 قتيلا.





وأضافت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 30 شخصا بجروح.





وأشارت إلى أن الهجوم نفذ بواسطة صهريج وقود وقنابل، وحمّلت "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، مسؤولية الهجوم.



