ننشر موعد السحور وأذان الفجر في اليوم السادس من شهر رمضان

ننشر لكم في السطور التالية موعد السحور وأذان الفجر في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك، وذلك في محافظة القاهرة، حيث يصل ساعات الصوم في سادس يوم رمضان إلى حوالى 15 ساعة و 12 دقيقة.





وبينما يؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:39 صباحًا، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:19 صباحًا، أما موعد الإمساك فكان فى 3:19 صباحا، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:31.

ووفقا للحسابات فعدة الشهر ستكون 30 يوما أول أيامه فلكيا الجمعة 24 أبريل، وأخر أيامه السبت 23 مايو.





ويكون أول أيام شهر رمضان الكريم هو أقلها من حيث عدد ساعات الصيام بـ 15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6.28، أما أخر أيامه سيكون أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47 .