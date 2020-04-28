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"حسني" عن اجتماع "السيسي "مع مديري مستشفيات العزل: الولاد ممكن ينحتوا في الصخر بعد المقابلة (فيديو)

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مديري مستشفيات العزل أعطت للأطقم الطبية دفعة معنوية كبيرة، معلقًا: "الولاد ممكن ينحتوا في الصخر بعد المقابلة ديه".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي ضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المواطنين مازالوا يسيرون وقت الحظر في الشوارع الداخلية وبعض الأسر تؤدي صلاة التراويح فوق اسطح المنازل؛ وهو ما تسبب في إصابة أسر كاملة بفيروس كورونا، معقبًا: "مش معقولة وزارة الداخلية تعين ضابط لكل مواطن".

ونوه رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة إلى أن معظم الحالات التي توفيت بفيروس كورونا كانت خارج المستشفى؛ لأن المواطن لم يأتي إلى الوقت المناسب، معقبا: "الناس بتعتبر كورونا وصمة وهو أمر غير صحيح ولكنه مرض تنفسي".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.
وفي هذا الصدد كشف مجاهد أنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.

وأضاف أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.

وتناشد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة وحتى يتسني للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظًا على حياة المواطنين.

كما ناشدت الوزيرة مجددًا كافة المواطنين ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، وفي حال الشعور بأي أعراض يرجي الاتصال فورا بالخطين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.

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