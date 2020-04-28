أول تعليق لـ محمد إمام على مشاركته في مسلسل الاختيار

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حل الفنان محمد إمام، ضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، وجسد دور الضابط فتحى.



ونشر "إمام"، بعد انتهاء مشاركته في مسلسل الاختيار، صورة له من كواليس المسلسل، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة"تويتر"، وعلق قائلاً "رحم الله شهداء الوطن".



يشار إلى أن الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار لاقت الكثير من الإشادات من قبل الجمهور، واستطاعت أن تصبح حديث السوشيال ميديا بعد انتهاء عرضها، كما أشاد الجمهور بدور الضابط فتحى، الذى جسد دوره الفنان محمد إمام.



جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد إمام فى الدراما مسلسل "هوجان" الذى عرض خلال رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".