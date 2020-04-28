سهر الصايغ تصرخ باسم زين في الحلقة الخامسة مسلسل النهاية

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، أثناء تأدية الفنانة سهر الصايغ لعملها تتحدث الفنانة ياسمين علي عن فقدان رضوى لزوجها المهندس زين وعدم عثورها عليه وأن الجميع يتحدث أنه تركها بمفردها هي وأبنه وتزوج واحدة أخرى.



ثم تأتي اليهم سيدة وتخبرهم أنهم قد عثروا على المهندس زين، ثم ينتاب الفنانة سهر الصايغ الشكوك وتذهب الى منزلها وتبحث عن روبوت زين ولكنها لم تجده وتدرك أنهم قبضوا عليه ظنا منهم أنه زين.



وتبكي الفنانة سهر الصايغ بشدة وتصرخ باسمه زين، ثم تستدعي للتحدث مع الفنان عمرو عبد الجليل الذي يجسد شخصية عزيز وهو من قام بصنع روبوت زين لها.





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.





وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.



وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.