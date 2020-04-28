تعليم الفيوم تخصص 18 رقامًا لغرفة عمليات امتحانات طلاب الأول الثانوي على "التابلت"



وتم تطهير وتعقيم المدرسة وتزويدها بخدمات الانترنت واستراحات للمواطنين ومقاعد لكبار السن.



كما تفقد وكيل تعليم الفيوم أعمال صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمدرسة الشهيد أحمد زكي لطيف (الناصرية سابقًا)، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المسافات البينية بين الأشخاص، منعًا لانتقال العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير أولًا بأول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مساء اليوم الثلاثاء،عن تخصيص 18 رقمًا هاتفيًا لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك للاتصال بأرقام كل إدارة تعليمية تقع المدرسة في نطاقها.وأكد البيان بأنه تم الأتصال بالإحصاء والمعلومات عند وجود مشاكل تتعلق ببيانات الطالب، وكذالك يتم الأتصال بالتطور التكنولوجي عند وجود مشاكل تتعلق بالدخول علي منصة الامتحان لطلاب الصف الأول الثانوي الذي يؤدون امتحانتهم غدا الاربعاء باللغة العربية.ومن جانبه أكد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأن المديرية قامت بأنشاء غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية لمتابعة امتحان الصف الأول الثانوي - اللغة العربية، والتي يبلغ عددهم نحو 13 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات غدا بجميع المدارس على مستوى محافظة الفيوم داخل 69 مدرسة (حكومي وخاص).وتفقد محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، اليوم الثلاثاء، مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات بشرق الفيوم (بجوار مجمع المصالح الحكومية)، والتي تم تجهيزها كمقر بديل لشرطة الكهرباء بمبنى مجمع المصالح، لتحصيل ممارسات الكهرباء، تفاديًا للزحام وتكدس المواطنين لمنع انتقال الأمراض بين المواطنين، والتصدي للعدوى بفيروس كورونا المستجد.